Путин: государство будет держать ситуацию в ”Газпроме” под контролем

Государство продолжит контролировать ситуацию в "Газпроме", заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на торжественном вечере, посвященном 15-летию компании, президент России отметил, что успехи "Газпрома" стали возможны "во многом благодаря выверенной и грамотной политике не только компании, но и правительства, государства".

"Такое тесное взаимодействие полностью отвечает современным тенденциям в мировой нефтегазовой отрасли. Больше того - оно дает дополнительные возможности для долгосрочного развития и компании, и отрасли, и экономике страны", - сказал президент.

"Учитывая именно такое стратегическое значение "Газпрома" для России, государство и впредь будет держать ситуацию под своим непосредственным контролем", - заявил он.