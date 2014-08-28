Немцов: Путин грубейшим образом нарушил Конституцию. Это основание для отрешения его от должности

Президент России Владимир Путин нарушил Конституцию РФ, отправив войска в Украину.

Об этом в комментарии УНИАН заявил российский оппозиционер Борис Немцов.

«Руководитель ДНР Захарченко признал, что на востоке Украины воюют кадровые военные из России. Путин грубейшим образом нарушил Конституцию, которая не позволяет ему отправлять действующих военных за рубеж без согласия Совета Федерации. Это основание для отрешения его от должности. Кроме того, Захарченко признал, что на стороне сепаратистов воюют около 4-х тысяч россиян. Врать про гражданскую войну им все труднее. Это война России и Украины», - сказал Немцов.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа лидер террористической организации «Донецкая народная республика» Александр Захарченко признал, что на стороне боевиков на Донбассе воюют российские военнослужащие.

«Среди нас воюют и нынешние военные, которые вместо отпуска приехали к нам, чтобы бороться за нашу свободу. Это свойственно только русским», - сказал Захарченко.

По его словам, среди российских добровольцев также есть много бывших кадровых военных.

Захарченко отметил, что на востоке Украины воюют около 3-4 тыс. российских добровольцев.