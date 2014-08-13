В США люди на 5 часов застряли на наивысшем вираже американских горок
14:57, 13 августа 2014Мир
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Вместо секунды страха на американских горках отдыхающие в парке аттракционов в штате Мэриленд провели на головокружительной высоте 5 часов.
Люди просидели 5 часов на самой высококй точке горки / фото www.thecoastercritic.com
Поезд с более чем двумя десятками людей остановился на самой высокой точке виража, однако любителям острых ощущений повезло - поезд остановился так, что они сидели в обычном положении, а не вверх ногами, передает ТСН.ua.
Пока спасатели пытались спустить пленников аттракциона с 14-метровой высоты, им выдали зонтики, чтобы защитить от палящего солнца. Все вернулись на землю без повреждений.
В США отдыхающие на 5 часов застряли на американских горках
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