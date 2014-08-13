В США люди на 5 часов застряли на наивысшем вираже американских горок

Поезд с более чем двумя десятками людей остановился на самой высокой точке виража, однако любителям острых ощущений повезло - поезд остановился так, что они сидели в обычном положении, а не вверх ногами, передает ТСН.ua.

Пока спасатели пытались спустить пленников аттракциона с 14-метровой высоты, им выдали зонтики, чтобы защитить от палящего солнца. Все вернулись на землю без повреждений.