В Нигерии из-за вируса Эбола священники изменили чин причастия

Как сообщает Католический обозреватель, нигерийский кардинал Джон Онайекан выпустил пастырские директивы во избежание распространения вируса Эбола. Теперь в Нигерии будут причащать, выдавая облатку в руку, а не кладя ее в рот причащающемуся.

Запрещено также рукопожатие в знак мира между верными.

Архиепископ просит соблюдать эти меры до следующего особого распоряжения. Кроме того, недавно в чин богослужения архиепархии внесены особые молитвы-просьбы о заступничестве перед смертельной болезнью.

Некоторые приходы Англиканской церкви также изменили способ причащения. Теперь верующим не дают причастия из одной чаши.

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