После новых обстрелов Израиль отказался от переговоров о мире с ХАМАС

Он сообщил, что перед тем, как возобновились боевые действия, Израиль уведомил египетских посредников о готовности пролонгировать трехдневное прекращение огня, которое завершилось в пятницу утром, сообщает РИА Новости.

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«Израиль поставил в известность Египет о том, что он готов продлить прекращение огня еще на 72 часа перед тем, как (правящее в секторе Газа движение) ХАМАС этим утром сорвало перемирие. Под огнем Израиль не будет вести переговоры, а будет действовать для защиты своих граждан, предпринимая все возможные меры, чтобы не навредить мирным жителям Газы», - сказал Гендельман.

Отказ от продления перемирия палестинцы объяснили пробуксовкой переговоров в Каире и потребовали прежде гарантий выполнения своих требований, главные из которых связаны со снятием ограничений на сообщение сектора Газы с внешним миром, вплоть до строительства собственного морского порта.

С утра боевики выпустили свыше 30 ракет по югу Израиля, где получили ранения два человек. Израильские войска возобновили удары по сектору Газа. Там уже убит ребенок и ранены еще по меньшей мере пять человек. Боевые действия в анклаве идут уже ровно месяц, унеся за это время жизни почти 1,9 тысячи человек с палестинской стороны и 67 – с израильской.