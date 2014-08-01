Путин в разговоре с Обамой назвал контрпродуктивными санкции США

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, лидеры государств согласились, что это не отвечает интересам обоих стран.

"Был обсужден ряд аспектов отношений между Россией и США. Путин охарактеризовал линию на наращивание Вашингтоном санкционного давления как контрпродуктивную, наносящую серьезный ущерб двустороннему сотрудничеству и международной стабильности в целом. Президенты согласились, что нынешнее положение дел не отвечает интересам обоих государств. В этом контексте состоялся обмен мнениями о перспективах российско-американского диалога", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщал УНИАН, США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - Банка Москвы, Российского сельскохозяйственного банка и «ВТБ-банка», а также Объединенной судостроительной корпорации.

Также новые санкции ввели ЕС и Канада.