В части района Северной Осетии ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции введен в части Пригородного района Северной Осетии с целью обнаружения членов бандгрупп и недопущения терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаба в республике.

"В целях обнаружения членов бандгрупп, их возможных укрытий, недопущения террористических акций на территории республики с 07.00 мск. в населенном пункте Тарское и прилегающем к нему лесном массиве на период проведения специальных мероприятий введен правовой режим КТО", - говорится в сообщении.

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Правовой режим КТО предполагает ряд мер, в том числе усиление охраны общественного порядка; проверку документов у всех находящихся в обозначенной местности людей, а в случае отсутствия нужных бумаг – препровождение их в отделы полиции или другие компетентные органы для установления личности; отбуксировку с территории транспортных средств; возможность блокирования сотовой связи на территории.