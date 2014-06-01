Президент Абхазии заявил, что подает в отставку

Президент Абхазии Александр Анкваб в обращении к народу заявил, что подает в отставку.

Как передают РИА Новости, он пояснил, что это решение было принято после многочисленных консультаций с представителями общественности, избирателями и соратниками.

«В целях сохранения стабильности в стране, в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия, я подаю в отставку с поста президента Республики Абхазия», - заявил Анкваб.

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Он отметил, что самое главное для него - не допустить кровопролития.

”Призываю всех к спокойствию, сохранению гражданского мира, проведению новых выборов в нормальной обстановке”, - добавил Анкваб.

Как сообщал УНИАН, парламент Абхазии 29 мая объявил вотум недоверия премьеру Леониду Лакербаю, а президенту Анквабу предложил добровольно сложить полномочия. Парламент 31 мая проголосовал за проведение внеочередных президентских выборов 24 августа этого года и возложил обязанности президента республики на спикера Народного собрания Валерия Бганбу.

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Анкваб стал президентом 28 августа 2011 года после смерти предыдущего главы государства Багапша.

Митинги и акции протеста в Абхазии регулярно проходят вот уже год. Сначала люди собрались, когда Анкваб потребовал от операторов сотовой связи повысить цены на услуги. Затем люди протестовали против повышения цен на электроэнергию и против передачи всех энергосетей в частные руки.

Очень много обвинений в коррупции. Анквабу ставят в вину, что он подписал тайные соглашения с двумя нефтяными компаниями на разработку нефтяных месторождений в Черном море.