NYT: Военные эксперты призывают Обаму увеличить "нелетальную" помощь Украине

Об этом сообщает Инопресса со ссылкой на The New York Times. Речь идет, к примеру, о бронежилетах, приборах ночного видения, оборудовании для связи, авиационном топливе, поясняет журналист Майкл Гордон.

По словам авторов доклада, администрация Обамы неохотно помогает Украине в этой сфере, опасаясь спровоцировать Россию.

"Осуществление [программы] нелетальной военной помощи США имеет серьезные недостатки и нуждается в немедленной корректировке", - пишут в документе Кларк и Кербер. "Кларк, генерал в отставке, командовал силами НАТО во время конфликта 1998 года в Косово, Карбер был советником министра обороны США Каспара Уайнбергера", - сообщает газета.

Пока США отправили на Украину только 300 тыс. армейских пайков. НАТО, по словам некоторых чиновников, вряд ли окажет крупную помощь, пока на Украине не будет избран новый президент и не утихнет кризис в отношениях Запада с Россией.

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Однако Кларк и Кербер пишут в докладе, что "нелетальное снаряжение из США" - важнейший вид помощи в критический период до президентских выборов. В конце марта-начале апреля Кларк и Кербер побывали на Украине.

Что они сообщают об украинской армии? "Фронт протяженностью 1 тыс. миль - это в три раза длиннее, чем могли бы оборонять небольшие вооруженные силы Украины, - сказано в докладе. - Вдобавок после десятилетия коррупции ВВС плохо оснащены, уязвимы и не готовы к современному воздушному бою".

"Российская оккупация Крыма практически разрушила оборону берегов Украины с юга", - пишут авторы доклада. Угрозы с других направлений отвлекают украинских политиков и вынуждают распылять силы.

Украине требуется больше самолетов, ракет ПВО и противотанковых ракет. Лишь у одного из ста солдат есть бронежилет. "Без приборов ночного видения украинские силы не способны заметить российских лазутчиков", - говорится в статье.

Нужны спутниковые рации, чтобы координировать силы вдоль протяженного фронта, "без резервов и без поддержки с воздуха", а также чтобы противостоять возможным попыткам России отключить связь.

"Авиационное топливо на Украине в таком дефиците, что командиры частично берегут его в резерве на случай российского вторжения. Это значит, что украинским вертолетам не хватает топлива для тренировок и эффективного патрулирования границ", - передает издание мнение экспертов.

Кларк и Кербер призвали администрацию Обамы меньше ограничивать "нелетальную" помощь и поручить кому-то из высокопоставленных чиновников позаботиться о быстрой доставке помощи.

Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни во вторник отказался ответить на вопрос, рассмотрит ли администрация идею увеличения "нелетальной" помощи. Он сказал лишь: "Летальную помощь мы не обсуждаем".