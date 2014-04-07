В Германии уверяют, что отношения с Россией подорваны надолго

Об этом она заявила в интервью газете Bild. По мнению министра, присоединив Крым к России, Владимир Путин серьезно разрушил доверие между Россией и Западом, сообщает Обозреватель.

"Потребуется много времени, чтобы выстроить наши отношения заново. Одним из условий для этого, кроме всего прочего, должен стать вклад России в ослабление напряженности", - приводит газета слова фон дер Ляйен.

Опасения, что нынешняя ситуация может привести к военному противостоянию между Западом и Россией, министр обороны Германии отвергла, как абсурдные. По ее мнению конфликт должен быть урегулирован мирным путем.

Основная линия Запада в нынешнем кризисе, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, выглядит следующим образом: "Мы демонстрируем единство и силу, но ищем возможность для переговоров".

По мнению министра, сегодня бессмысленно обсуждать вопрос о вступлении Украины в НАТО. Страна не отвечает необходимым требованиям: у Украины есть колоссальные экономические проблемы, а кроме того ей еще предстоит построить демократическую государственность.