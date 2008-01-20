Лондон готовится выслать 34 российских дипломата

Правительство Великобритании намерено выслать из страны десятки российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием. Как пишет 20 января газета The Daily Mail со ссылкой на собственные источники, это станет ответной мерой на давление, оказываемое в России на сотрудников британской дипмиссии и Британского совета.

По данным издания, в составлении списка приняли участие контрразведчики из MI5. К ожидаемой высылке должны готовиться 34 российских дипломата, включая двух высших сотрудников дипмиссии - главу политического отдела Александра Стерника и генерального консула Андрея Прицепова, известного по прозвищу "Гастронавт" за свое пристрастие к лондонским шикарным ресторанам, отмечает газета.

По мнению британцев, все они так или иначе имеют отношение к российской внешней или военной разведке - СВР и ГРУ соответственно.

В то же время в правительстве пока нет единого мнения относительно оправданности такой меры. По словам источника газеты, уже известные русские шпионы будут заменены новыми, что создаст дополнительные проблемы для британской контрразведки.

Глава политической секции посольства РФ в Лондоне Александр Стерник, к которому газета обратилась за комментариями, заявил: "Я должен категорически отвергнуть любые намеки на мою связь и связь господина Прицепова с СВР, хотя принадлежность к этой организации и является честью для любого русского патриота".

У него также вызвало удивление число дипломатов, которых британцы собираются выслать из страны. Глава политической секции сказал, что общее число сотрудников российской дипмиссии всего немногим более 35, поэтому 34 фамилии в якобы подготовленном списке вызывают некоторое недоумение.

Как пишет газета, по неписаным правилам шпионской деятельности, британцы и русские никогда не называют имена работающих против них разведчиков, так как знают, что в противном случае, будут обнародованы и имена их собственных сотрудников в Москве и Лондоне соответственно.

Издание также отмечает, что совсем недавно глава MI5 Джонатан Эванс выразил сожаление по поводу "высокого уровня разведывательной активности России в Великобритании".

В последнее время отношения Лондона и Москвы находятся в нелучшей стадии. Великобритания уже несколько раз отказывала в выдаче Бориса Березовского и Ахмеда Закаева, а Россия отказывается выдать Андрея Лугового - основного подозреваемого в убийстве подданного Ее Величества Александра Литвиненко. Закрытие отделений Британского совета в российских регионах многие также связывают с общим ухудшением отношений между Москвой и Лондоном.

Напомним, возможная массовая высылка российских дипломатов не станет беспрецедентным для Лондона решением. В 1971 году такое уже произошло: тогда правительство Эдварда Хита в один день выгнало из страны 101 советского дипломата.

Лента.ру