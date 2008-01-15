В Германии начинаются учения России и НАТО по противоракетной обороне

В Германии в период с 16 по 25 января 2008 г. пройдут командно-штабные учения России и НАТО по противоракетной обороне театра военных действий (ПРО ТВД), сообщили в управлении информации и общественных связей Минобороны России. "Организаторами учения выступают Военно-воздушные силы Германии", - отметили в Минобороны, добавив, что предыдущий этап этих учений состоялся в октябре 2006 г. в Москве.

В ходе учения предполагается продолжить отработку вопросов планирования взаимодействия российских и натовских подразделений нестратегической противоракетной обороны в ходе "операций кризисного реагирования". "Учение проводится с использованием имитационных компьютерных моделей, реальные техника и вооружение не используются", - отметили в Минобороны. На учении также предполагается согласовать процедуры координации совместных действий и провести оценку их эффективности.

С российской стороны в учении примут участие специалисты Военно-воздушных сил, войсковой ПВО, Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ; со стороны НАТО - представители Международного военного штаба НАТО, офицеры подразделений ВВС и противоздушной обороны государств-членов НАТО. Результаты учений будут использованы для определения перспектив и возможных направлений дальнейшего взаимодействия по ПРО ТВД под эгидой Совета Россия-НАТО.