Amnesty International сообщает о репрессиях в РФ по отношению к противникам войны

Очередное проявление подавления свободы высказываний и свободных собраний в России вызван несогласием относительно военных действий на территории Украины. Об этом заявили в международной правозащитной организации «Amnesty International», сообщает Радио Свобода.

По данным организации, об этом свидетельствуют задержания сотен протестующих, несогласных с военной интервенцией России в Крыму.

«Репрессии правительства по отношению к противникам войны вызывают немалую тревогу. В некоторых городах люди стали мишенью только за свое участие в демонстрациях. Это ничто иное, как санкционированные государством преследования и запугивания», - сказал директор «Amnesty International» в России Сергей Никитин.

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«Ситуация в отношениях между Россией и Украиной не может быть поводом для ограничения права на свободу высказывания и собраний, или оправданием нарушения прав человека», - сказал Никитин.

Сотни демонстрантов, протестующих против российского военного вторжения на территорию Украины, были задержаны перед Министерством обороны на Манежной площади. Несколько десятков человек задержала полиция и в Санкт-Петербурге.

В понедельник, согласно решению московского суда двое протестующих получили по пять суток административного ареста.