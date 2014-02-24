Болотное дело: В Москве митингующие кричат ОМОНу "Беркут!" и "Банду геть!"

Более тысячи людей митингуют под Замоскворецким судом в Москве, требуя освободить фигурантов "болотного дела", обвиняемых в участии и организации в массовых беспорядках в мае 2012 года.

Демонстранты выкрикивают лозунги "Россия будет свободной", "Свободу политзаключенным", "Выпускай".

Читайте такжеВ Москве оглашают приговор по болотному делу о массовых беспорядках (онлайн-трансляция)Рядом сосредоточено большое количество полиции и бойцов ОМОНа. Время от времени силовики группами входят в толпу, выхватывая оттуда митингующих и тянут их в автозаки.

Демонстранты в ответ начинают обзывать их "Беркутом" и кричать "Банду геть!".