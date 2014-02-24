Болотное дело: В Москве митингующие кричат ОМОНу "Беркут!" и "Банду геть!"
10:12, 24 февраля 2014Мир
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В Москве проходит митинг под Замоскворецким судом, где сейчас объявляют приговор фигурантам "болотного дела".
Митинг под судом в Москве / Youtube Newcaster.TV
Более тысячи людей митингуют под Замоскворецким судом в Москве, требуя освободить фигурантов "болотного дела", обвиняемых в участии и организации в массовых беспорядках в мае 2012 года.
Демонстранты выкрикивают лозунги "Россия будет свободной", "Свободу политзаключенным", "Выпускай".
Читайте такжеВ Москве оглашают приговор по болотному делу о массовых беспорядках (онлайн-трансляция)Рядом сосредоточено большое количество полиции и бойцов ОМОНа. Время от времени силовики группами входят в толпу, выхватывая оттуда митингующих и тянут их в автозаки.
Демонстранты в ответ начинают обзывать их "Беркутом" и кричать "Банду геть!".
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