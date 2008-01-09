Клинтон одержала победу в Нью-Гемпшире

Сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон, получив 40% голосов, победила в первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии, прошедших в штате Нью-Гемпшир, что укрепило ее рейтинг кандидата в президенты США после поражения в праймериз в штате Айова, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Ее главный соперник, сенатор от штата Иллинойс Барак Обама занял второе место с 37% голосов.

Барак Обама поздравил Хиллари Клинтон с победой, но заявил, что он «все еще вооружен и готов продолжать» борьбу.

Ранее стало известно, что в первичных выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии, набрав 38% голосов, победил сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.

5 февраля предварительное голосование состоится одновременно в 22 штатах.