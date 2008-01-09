Клинтон одержала победу в Нью-Гемпшире
07:39, 09 января 2008Мир
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Обама не собирается сдаваться
|Хиллари Клинтон. Фото Reuters
Ее главный соперник, сенатор от штата Иллинойс Барак Обама занял второе место с 37% голосов.
Барак Обама поздравил Хиллари Клинтон с победой, но заявил, что он «все еще вооружен и готов продолжать» борьбу.
Ранее стало известно, что в первичных выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии, набрав 38% голосов, победил сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.
5 февраля предварительное голосование состоится одновременно в 22 штатах.
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