Российским школьникам ограничат доступ в соцсети и онлайн-игры

Минобрнауки и Минкомсвязи согласовали перечень видов информации, запрещенной к распространению через интернет в школах, пишет РИА Новости.

Теперь региональные власти должны будут ограничить детей в доступе к страницам в соцсетях, онлайн-играм, а также некоторыми новостными сайтам, сообщила директор департамента информационной и региональной политики Минобрнауки Анна Усачева.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура по результатам проверки, которую инициировал депутат Госдумы Владимир Бурматов, выявила порядка 12 тысяч нарушений законодательства РФ на предмет несоответствия интернета в школах страны критериям необходимой безопасности.

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"Рекомендации разрабатывались с учетом мнения экспертов из системы образования, психологов, специалистов по IT-технологиям, представителей муниципальной и региональной власти. В результате содержательной дискуссии Минобрнауки с представителями общественности методические рекомендации были поддержаны всеми участниками обсуждений", — сказала Усачева.

В список вредной для здоровья и развития детей информации, которая не соответствует задачам образования и должна быть запрещена к распространению через интернет, вошли сайты, страницы в соцсетях, форумы, чаты и доски объявлений, которые призывают к самоубийству, вызывают у детей желание курить, употреблять наркотики и алкоголь, заниматься проституцией и попрошайничеством.

Минобрнауки рекомендует закрыть детям доступ к информации, которая вызывает у них страх, панику и ужас, отрицает семейные ценности, содержит нецензурную брань и порнографию.

Школьникам запретят играть в компьютерные игры, в том числе в массовые многопользовательские игры, основанные на имитации боевых или противоправных действий. В школьных компьютерах детям будет запрещено посещать анонимные форумы, чаты, доски объявлений и гостевые книги, такие как имиджборды, анонимайзеры, программы, обеспечивающие анонимизацию сетевого трафика в интернете. Также школьникам закроют доступ к банкам рефератов, онлайн-казино, тотализаторам, сайтам, навязывающим платные услуги на базе СМС-платежей и к информационной продукции, предлагающей магию, колдовство и волшебство для решения жизненных вопросов.