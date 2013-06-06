Нацкомиссия по защите морали просит ВР ограничить доступ подростков к алкоголю

Как сообщили УНИАН в отделе методического и информационного обеспечения Управления организационно-аналитического и материально-технического обеспечения Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали, одной из угроз будущему государства является кризисное состояние здоровья нации, что, в частности, обусловлено чрезмерным потреблениям алкоголя.

«В Украине детское пьянство набирает неслыханных оборотов. Проблема пьянства и алкоголизма в подростковом возрасте в последнее время стала очень актуальной. Такая негативная тенденция вызвана широким распространением в Украине торговли алкоголем, недостаточностью законодательных ограничений в этой сфере и нарушением предпринимателями правил торговли. В частности, постоянно нарушаются требования о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним, а отдельные пункты продажи алкогольных напитков расположены рядом с учебными заведениями», - говорится в письме.

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В Нацкомисии отмечают, что местные органы власти в пределах своей компетенции не могут решить отмеченный вопрос, поскольку в соответствии с Законом “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничении потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков” с января 2010 года органы местного самоуправления лишены права дополнительно определять места, где запрещается продажа алкогольных напитков.

Действующим законодательством сельским, поселковым и городским советам предоставлено право запрещать продажу алкогольных напитков только на время проведения массовых мероприятий в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.

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Ввиду этого, Нацкомисия как постоянный вневедомственный государственный экспертный и контролирующий орган, ответственный за утверждение здорового образа жизни и надлежащего состояния нравственности общества, 8 февраля 2013 года обнародовала проект Плана антиалкогольной кампании в Украине и в рамках его выполнения разработала проект Закона «О внесении изменений в часть 4 статьи 22 Закона Украины “О рекламе” (о запрещении спонсирования теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, под которыми выпускаются алкогольные напитки)» и проект Закона «О внесении изменений в законодательные акты Украины в сфере продажи и потребления пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков» (о повышении возраста, с которого разрешается продажа лицу и потребление им пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, – до 21 года, а также запрете продажи отмеченных напитков в радиусе 300 м вокруг учебных заведений и учреждений здравоохранения).

Разработка этих законопроектов, отмечают в Нацкомисии, вызвана необходимостью совершенствования механизмов государственного регулирования рекламной деятельности в Украине, ужесточения ограничений относительно рекламы алкогольных напитков, усиления борьбы с злоупотреблениями в сфере продажи и потребления пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, установления административной ответственности за правонарушения связанные с продажей алкогольных напитков и их потреблением.

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«Основной целью законопроектов является обеспечение надлежащего уровня здоровья и жизнедеятельности граждан, в частности молодежи, ограничение потребления ими алкогольных напитков и пива. Исходя из преобладающего интереса обеспечения сохранения здоровья нации и, особенно, ее молодого поколения и с целью создания законодательного механизма эффективного противодействия такому негативному общественному явлению как алкоголизм, Национальная комиссия обращается к председателям фракций и групп Верховной Рады Украины и председателям Комитетов Верховной Рады Украины с просьбой внесения указанных законопроектов на рассмотрение Верховной Рады Украины», - говорится в письме.