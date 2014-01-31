СМИ: Более 800 полицейских в Турции сместили с занимаемых должностей

В результате перестановок в структуре управлений безопасности в Турции со своих постов смещены и переведены на другие должности более 800 полицейских. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал "ХаберТюрк".

Эти перестановки произошли в четверг в четырех городах страны. В Управлении безопасности Анкары под перевод попали 500 сотрудников полиции, в Измире - 274, в Газиантепе и Стамбуле - еще 55 полицейских, в том числе начальники отделов и их заместители.

С учетом последних изменений общее по Турции число полицейских, сменивших должности и места службы, приблизилось к шести тысячам.

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Такая "перетряска" силовых структур продолжается уже более месяца с 17 декабря 2013 года, когда стамбульская полиция неожиданно для правительства провела операцию, в ходе которой были задержаны десятки человек. Среди них были чиновники, сыновья трех министров, представители банковских структур.

Половине задержанных были предъявлены обвинения во взяточничестве и коррупции. В результате премьер-министр Тайип Эрдоган был вынужден провести перестановки в кабинете, заменив 10 министров, и начать крупные "чистки" в полицейских структурах, продолжающиеся до сих пор.