В Бразилии запретили производство и продажу игрушечного оружия

Нарушителям закона, вступающего в силу через 60 дней, грозит штраф 20 тыс реалов ($8700).

Кроме того, магазин или фабрику, уличенную в производстве и продаже таких игрушек, могут закрыть на срок до 30 дней. При этом ситуацию не стали доводить до абсурда, и само по себе наличие игрушечного пистолета у взрослого или ребенка правонарушением считаться не будет, передает ИТАР-ТАСС.

Законодатели штата Сан-Паулу - самого населенного и промышленно-развитого в Бразилии - пошли на столь радикальные запретительные меры под влиянием сводок полиции и результатов социологических исследований. Как выяснилось, из 2383 пистолетов и револьверов, изъятых у арестованных участников ограблений в Сан-Паулу в 2011 году, ровно треть оказалась игрушечными. В 2012 году уже в 41% случаев ограблений преступники использовали не настоящее оружие, а игрушки или макеты. Такая тенденция, подчеркивают эксперты, связана прежде всего с ужесточением в штате контроля за обращением огнестрельного оружия.

Впрочем, как напоминают населению поицейские, в 60% случаев пистолеты были настоящие. Так что полиция категорически не рекомендует пытаться оказывать сопротивление, столкнувшись с попыткой вооруженного ограбления.