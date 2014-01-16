СМИ: По предварительным данным 95% египтян поддержали проект новой конституции

"За" проголосовали более 95% участников референдума", - сообщила 16 января газета "Аль- Ахрам".

"Явка превысила 55%, а уровень одобрения проекта конституции, вероятно, превысил 95%", - приводит издание заявление представителя МВД Египта. Он подводил предварительные итоги подсчета голосов по состоянию дел на 21:00 среды, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Официальные итоги референдума, как ожидается, будут объявлены через 72 часа после его завершения. Уже известно, что в первый день плебисцита в нем приняли участие свыше 50% избирателей из более 53 млн египтян, наделенных правом голоса.

Конституционный референдум станет первым практическим шагом в рамках "дорожной карты", разработанной военными после смещения Мухаммеда Мурси с поста президента, произошедшего 3 июля.

За плебисцитом должны последовать парламентские и президентские выборы. Действие прежней конституции, принятой во время правления исламистов в декабре 2012 года и вызвавшей много споров в обществе, армия приостановила после низложения экс-главы государства и роспуска парламента.