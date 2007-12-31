Новая Зеландия и Камчатка уже встретили Новый год

Новая Зеландия встретила Новый год. В столице страны - Веллингтоне - приход Нового года встретили салютом и фейерверками, которые пришли смотреть десятки тысяч людей.

Как сообщает «5 канал», многие туристы в конце декабря традиционно приезжают в Новую Зеландию, чтобы одними из первых отпраздновать Новый год.

Вместе с Новой Зеландией старый год уже провели российская Камчатка и Маршалловы острова - они лежат к востоку от Филиппин.