Правящая партия Бангладеш выиграла парламентские выборы

Как передает радио «Свобода», победа сторонников премьера Шейх Хасины, однако, ни у кого не вызывала сомнения, поскольку оппозиция голосование бойкотировала. «Лиге Авами» достались 232 из 300 мандатов. Её кандидаты были единственными претендентами на места в парламенте в 153-х избирательных округах. 34 депутатских кресла достались независимым кандидатам и представителям союзных с партией Шейх Хасины политических сил.

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Нынешняя избирательная кампания сопровождалась волной насилия. В день выборов в стране были убиты 18 человек, более 200 участков для голосования оказались подожжены или подверглись иным нападениям. Десятки людей погибли в предыдущие недели.

Явка избирателей была крайне низкой – около 20 процентов. Оппозиция требовала, чтобы премьер подала в отставку, а страной на период выборов руководил технический нейтральный кабинет.