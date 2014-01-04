Лидер британских националистов обанкротился - СМИ

Политик заявил, что это не повлияет на его решение участвовать в майских выборах в Европарламент, передает Русская служба ВВС.

По его словам, банкротство избавило его от беспокойства за финансы. Денежных средств Британской национальной партии решение суда не коснулось, подчеркнул он.

Теперь Гриффин собирается написать брошюру о том, как управлять задолженностями - пособие будет предназначено для избирателей с финансовыми проблемами, отмечает политик.