Лидер британских националистов обанкротился - СМИ
04:10, 04 января 2014Мир
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Суд Уэльса объявил лидера праворадикальной Британской национальной партии, депутата Европарламента Ника Гриффина банкротом.
Лидер британских националистов обанкротился Фото Independent
Политик заявил, что это не повлияет на его решение участвовать в майских выборах в Европарламент, передает Русская служба ВВС.
По его словам, банкротство избавило его от беспокойства за финансы. Денежных средств Британской национальной партии решение суда не коснулось, подчеркнул он.
Теперь Гриффин собирается написать брошюру о том, как управлять задолженностями - пособие будет предназначено для избирателей с финансовыми проблемами, отмечает политик.
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