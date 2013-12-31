Население планеты к 1 января 2014 года составит 7 млрд 137 млн человек

Численность населения планеты к 1 января 2014 года составит 7 млрд 137 млн 577 тыс 750 человек. С таким прогнозом выступило Бюро переписи США, пишет ИТАР-ТАСС.

По сравнению с прошлым Новым годом увеличение составит 77 млн 630 тыс 563 человека или 1,1%. Наибольший прирост за указанный период обеспечила Индия - 15,6 млн человек. Она обогнала Китай, Нигерию, Пакистан и Эфиопию.

Рубеж в 7 млрд был пройден в 2012 году. А к 2025 году население планеты, как ожидается, достигнет 8 млрд человек.

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Что касается самих США, то, согласно прогнозу специалистов, к 1 января численность населения страны вырастет до 317 млн 297 тыс 938 человек, что на 2 млн 218 тыс 622 человека больше по сравнению с прошлым Новым годом. Увеличение составит 0,7%