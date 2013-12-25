Санта Клаус доставил уже более 3 миллиардов подарков - NORAD

Об этом сообщает командование воздушно-космической обороны Североамериканского континента (NORAD), пишет РИА Новости.

Санта Клаус отправился в рождественское турне с Северного полюса, чтобы поздравить детей на всей планете с Рождеством и вручить им подарки, во вторник днем. Упряжку Санты из девяти оленей возглавляет олень Рудольф. Красный нос Рудольфа служит ориентиром для радаров NORAD.

Всего же для отслеживания маршрута саней рождественского персонажа используются четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на Youtube. Весь маршрут Санта Клауса можно отслеживать на сайте www.noradsanta.org в режиме реального времени.

Согласно данным сайта, в 23.12 кск Санта уже успел доставить более 3 миллиардов подарков. Он также несколько раз пролетел над территорией России, посетив в том числе Пермь и Челябинск. В 13.08 кск вторника Санта впервые появился над территорией России в ходе нынешнего мирового турне. Он пролетел над населенными пунктами Новое Чаплино и Билибино в Чукотском округе и Елизово в Камчатском крае.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).