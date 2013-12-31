В России еще один теракт: есть жертвы

00:04, 31 декабря 2013
Мир
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В дагестанском городе Хасавюрт сегодня вечером во время проезда машины патрульно-постовой службы (ППС) сработало самодельное взрывное устройство.

Как передает РИА "Новости", в результате взрыва двое полицейских ранены, один гражданский погиб.

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"На углу улиц Датуева и Батырмурзаева в 22.50 по московскому времени, во время проезда машины ППС, сработало самодельное взрывное устройство. В результате двое полицейских, находившихся в автомобиле, получили ранения, один случайный прохожий скончался", — рассказал представитель местной полиции.

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Как сообщал УНИАН, в Волгограде 29 и 30 декабря произошли два теракты - на вокзале и в троллейбусе. В общей сложности погибли более 30 человек, порядка 70 ранены.

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