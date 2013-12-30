Взрыв троллейбуса в Волгограде парализовал движение транспорта (видео)

Все троллейбусы остановлены в районе остановки «Белый аист», кондукторы говорят, что впереди взорван троллейбус, и просят пассажиров покинуть салон.

В настоящее время в сторону проспекта Дзержинского района передвигаются только машины оперативных служб. В сторону центра по другой разделительной полосе образовалась пробка.

Люди идут вдоль обочины пешком. Корреспонденту РИА Новости встретились плачущие женщины, а также один из очевидцев трагедии.

Мужчина, который отказался представиться, заявил, что троллейбус раскурочен, он видел тела погибших: «Там приехало много оперативных служб, но не знаю, кого они будут спасать. Мне кажется, спасать там некого».

Между тем, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в результате теракта 10 человек погибли, еще столько же пострадали.

Взрыв автобуса произошел на следующий день после теракта на железнодорожном вокзале в Волгограде, который унес 17 жизней, еще более 40 человек были ранены..