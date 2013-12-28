Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Турции

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу вечером в Средиземном море у побережья Турции.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр землетрясения зафиксирован в 86 километрах к юго-западу от города Аланья. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.

Информация о возможном возникновении цунами не поступала.

Значительная часть турецкой территории расположена в сейсмоопасных зонах. Два самых сильных землетрясения в Турции произошли в 1999 году и унесли более 17 тысяч жизней. Последнее крупное землетрясение произошло в этой же восточной провинции Ван в 2011 году. Тогда погибли более 600 человек.