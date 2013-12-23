Российским выпускникам больше не будут вручать золотых медалей

Вместо привычных «медалей» ученикам, показавшим высокие результаты в учебе на протяжении нескольких лет, будут выдаваться аттестаты с отличием, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России в понедельник.

«Такие аттестаты будут выдаваться выпускникам 11 класса, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что новым законом об образовании, который вступил в силу с 1 сентября 2013 года, не предусмотрено награждение выпускников медалями. По факту, в последние годы наличие золотой или серебряной медалей не учитывалось вузами и не предоставляло её обладателю никаких иных льгот, как это было ранее.

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«Вместе с тем, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, юридические и физические лица, их объединения вправе устанавливать специальные поощрения и иные виды стимулирования для учащихся, проявивших выдающиеся способности», - сказали в министерстве.

В Минобрнауки напомнили, что сейчас прорабатывается вопрос о порядке учета вузами, помимо баллов ЕГЭ, сведений об индивидуальных достижениях абитуриента при приеме в ВУЗ, в том числе среднего балла аттестата.