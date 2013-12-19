Лондон продолжит блокировать вопрос создания объединенных вооруженных сил ЕС - СМИ

Официальный Лондон заблокирует любую инициативу по созданию объединенных вооруженных сил ЕС. Это вновь подтвердил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, сообщает ИТАР-ТАСС.

На брюссельском саммите лидеры 28 стран Евросоюза впервые с 2008 года обсуждали вопросы обороны.

"Для государств разумно сотрудничать в оборонной сфере, чтобы обеспечивать нашу безопасность. Это в наших интересах", - подчеркнул Кэмерон.

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"Однако для ЕС не является благоприятным иметь общие военные мощности, армию, ВВС и все остальное", - указал британский премьер-министр по прибытии в Брюссель.

В ЕС группа государств во главе с Великобританией (в нее входят также Болгария, Румыния и Греция) традиционно выступает за абсолютное лидерство НАТО в оборонных вопросах и не видит необходимости в независимой военной политике ЕС.