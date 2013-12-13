Китайцам представили золотую статую Мао Цзедуна весом свыше 50 килограмм

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Статуя высотой всего 80 сантиметров весит более пятидесяти килограмм. Группа из 20 скульпторов, работавших над композицией восемь месяцев, изобразила "Великого кормчего"сидящим на кресле со скрещенным ногами. Статуя инкрустирована драгоценными камнями, а ее основанием служит плита из нефрита.

Как отмечает агентство, изготовление столь дорогостоящей статуи в очередной раз указывает на разногласия в китайской элите по поводу того, как праздновать 120-летие Мао Цзедуна. Ранее председатель КНР Си Цзиньпина заявлял, что празднования должны пройти "торжественно, просто и прагматично".

По теме: СМИ: Чавес станет 14-м лидером, которого забальзамируют

После выставки в Женьшене статуя будет перевезена в населенный пункт Шаошань в провинции Хунань, где родился первый председатель КНР. Там статуя будет выставлена в мемориальном комплексе Мао Цзедуна.

Мао Цзедун родился в 1893 году. Он еще в молодости вступил в Коммунистическую партию Китая, а после "Великого похода", знаменитого эпизода гражданской войны в Китае, стал занимать лидирующие позиции в партии. После победы коммунистов в гражданской войне Мао стал первым председателем КНР.