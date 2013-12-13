Глава МИД Турции признал "бесчеловечными" действия против армян в 1915 году

Глава турецкого внешнеполитического ведомства принял участие в 29-й встрече глав МИД стран Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которая состоялась в четверг в Ереване, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Hurriyet Daily news.

"Я воспринимаю депортацию как абсолютно неправильную практику, совершенную руководителями движения "Единение и прогресс" во времена Османской империи. Это было бесчеловечно", - сказал он.

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По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, необходимо разрушать исторические стереотипы, которые вошли в массовое сознание народов обеих стран.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипотношения, 330-километровая граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны, в частности, поддержкой Турцией позиции Азербайджана в карабахской проблеме и острой реакцией Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.