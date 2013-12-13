Россия хочет начать переговоры о безвизовом режиме с Евросоюзом

Москва готова подписать соглашение об облегчении визовых формальностей между Россией и Евросоюзом, а также незамедлительно начать официальные переговоры по заключению соглашения о безвизовом режиме, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков в интервью российским журналистам, передает РИА Новости.

Тему виз он обсудил на переговорах в Афинах в связи с предстоящим председательством Греции в Евросоюзе.

"Мы рассчитываем, что в период греческого председательства будет придан необходимый импульс этой работе, которая по независящим от российской стороны причинам топчется на месте. Выход на безвизовый режим отвечает интересам всех стран, и, прежде всего таких, как Греция, которые являются основными странами, куда выезжает в Европе российский турист. Каждая невыданная виза - это потерянный турист на греческом побережье, итальянском, французском, испанском", - сказал Мешков.

По его словам, Шенгенское соглашение не дает возможности установить безвизовый режим с одной из входящих в него стран.

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"Требование о введении визового режима было навязано даже островным государствам, таким, как Кипр и Мальта, что во многом является нонсенсом, потому что есть 100-процентная возможность контролировать выезд людей из островных государств. Фактически готово соглашение об облегчении визовых формальностей между Россией и Евросоюзом. Другой вопрос - когда оно будет подписано. А ответ могут дать только в Брюсселе, потому что российская сторона к подписанию этого соглашения готова. Также российская сторона готова к незамедлительному переходу к официальным переговорам по заключению соглашения о безвизовом режиме между Россией и Евросоюзом", - заявил замминистра иностранных дел.

По его словам, была проведена очень большая подготовительная работа к этим переговорам, со стороны России и Евросоюза высказаны соответствующие рекомендации.

"Опять же ответ за нашими партнерами, и мы не хотели бы, чтобы этот переговорный процесс превратился в какой-то перпетуум мобиле. Мы за серьезные переговоры и за скорейшее заключение соглашения. Мяч на стороне Евросоюза, и Евросоюз должен определиться с тем, когда такие переговоры с нами он будет готов начать", - сказал дипломат.