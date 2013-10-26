В Дагестане ликвидировали мастерскую по изготовлению поясов "смертников"

В Дагестане ликвидирована мастерская по изготовлению взрывных устройств и поясов "смертников", сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о нахождении в одном из домов на окраине Хасавюрта мастерской, в которой нейтрализованные накануне бандиты готовили самодельные взрывные устройства", - сказал представитель НАК.

Он сообщил, что при осмотре дома сотрудники МВД и ФСБ обнаружили три самодельных взрывных устройства, десять заготовок для поясов "смертников", три разгрузки, четыре комплекта автономеров.

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"В помещениях была обнаружена и литература экстремистского характера и парики, которые могли быть использованы для изменения внешности и скрытного перемещения в целях совершения терактов", - сказали в НАК.

Взрывные устройства были уничтожены на месте путем подрыва. "В результате строение, в котором находилась мастерская, обрушилось. Ведутся работы по осмотру развалин", - сообщили в НАК.

"Проведенная силами правопорядка спецоперация позволила предотвратить серию терактов, которые могли привести к большим жертвам", - заключили в НАК.