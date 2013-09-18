Берлускони объявил о возрождении своей старой партии

В своем очередном видеобращении к нации Берлускони призвал итальянцев поддержать "единственную силу, способную спасти страну от катастрофы", сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, он дал ясно понять, что станет лидером этой партии. "Я буду всегда рядом с вами, поверженный или нет. Политикой можно заниматься и не будучи членом парламента", - сказал экс-премьер.

Он еще раз выступил с жесткой критикой в адрес судебной системы, "стоящей на службе" его политических противников. "Я ни в чем не виноват и намерен в любых инстанциях бороться за изменение решения кассационного суда, приговорившего меня к четырем годам тюрьмы", - сказал Берлускони.

По теме: Верховный суд Италии решил, что Берлускони сядет на 4 года

Он не заявил о своей добровольной отставке с поста сенатора, но и не подтвердил намерения отказать в доверии правительству Энрико Летты, что могло бы способствовать началу очередного правительственного кризиса. Голосование специальной комиссии по вопросу об исключении Берлускони из сената, куда он был избран в феврале, ожидается сегодня вечером.

Перед выборами 2008 года "Вперед, Италия" была переформирована в "Народ свободы" при слиянии с союзным Национальным альянсом. Теперь "Вперед, Италия" будет воссоздана на основе НС и должна объединить всех сторонников правого центра.