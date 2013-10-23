Экологам с Arctic Sunrise инкриминируют хулиганство

"Действия фигурантов уголовного дела переквалифицированы на статью "хулиганство", - сообщил РИА Новости в среду официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Активисты Greenpeace 18 сентября попытались в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная"для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Активистов доставили на берег и поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и ближайших городов. На прошлой неделе все 30 человек были арестованы.

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После акции на "Приразломной"было возбуждено уголовное дело о пиратстве. Эта история получила продолжение 9 октября - следователи обнаружили на Arctic Sunrise наркотики.