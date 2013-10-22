Власть Италии потребовала у 85-летнего пенсионера вернуть государству 1 евроцент

Сумма в 1 евроцент была выдана по ошибке пенсионеру сверх положенных в период с 1 января 1996 по 31 декабря 2000 года выплат. За эти пять лет Эмилио Казали получил пенсию, которая превосходила положенную сумму на 0,01 евро, о чем сообщалось в полученной по почте квитанции от Национального института соцобеспечения (INPS).

Абсурдность ситуации заключалась не только в мизерности самой суммы задолженности, но и в том что «долг» пенсионера вскрылся только спустя 13 лет. Кроме всего прочего, в квитанции было указано, что задолженную сумму разрешается выплачивать по частям, главное, чтобы долг был погашен до 14 ноября этого года, отмечает Euromag.

«Пока мы платить не будем, - говорит сын пенсионера Клаудио Казали, - посмотрим, что произойдет после 14 ноября. Потом подумаем, может быть нам подойдет вариант рассрочки. А если серьезно, то если уж INPS так нуждался в этом центе, то мог бы просто удержать его из пенсии, а не тратить 5 евро на заказное письмо, бумагу и прочие расходы».

Тем временем, госдолг США вырос за день на $328 млрд.