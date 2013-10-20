В Сирии смертник взорвался в грузовике с 1,5 тонны взрывчатки, 30 погибших
16:02, 20 октября 2013Мир
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В результате взрыва в сирийском городе Хама, расположенном в центральной части страны, сегодня погибли 30 человек, ранения получили еще несколько десятков
Как передает ИТАР-ТАСС, по информации национального агентства САНА, боевик-смертник, находившийся за рулем грузовика с 1,5 тонны взрывчатки, подорвал себя на одной из оживленных автотрасс.
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По данным наблюдателей, мишенью террориста был армейский контрольно-пропускной пункт.
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