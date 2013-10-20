В Люксембурге проходят внеочередные выборы из-за скандала со спецслужбами

Как передает Радио Свобода, причиной их проведения стал разразившийся летом скандал, связанный с нарушениями в работе спецслужб.

В июле парламентская комиссия, занимавшаяся расследованием деятельности разведслужбы SREL, обнародовала доклад, в котором отмечалось, что спецслужбы занимались прослушиванием высших должностных лиц государства, а также были причастны к заключению нелегальных сделок.

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Скандал привел к распаду правящей коалиции и отставке находившегося у власти 18 лет премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера, поскольку он курировал деятельность разведслужбы.

58-летний Юнкер с 2005 года возглавлял Совет министров финансов зоны евро – Еврогруппу.