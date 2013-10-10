Президент Малави распустила правительство из-за хищений госсредств

Она пообещала, что в ближайшее время соберет новое правительство, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Reuters.

"Новый кабинет министров будет объявлен в установленном порядке", - заявила президент Малави, не вдаваясь в подробности. Известно, что причиной роспуска правительства послужил коррупционный скандал, связанный с чиновниками младших должностей, которые подозреваются в получении взяток.

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Около 10 сотрудников госаппарата были арестованы полицией Малави. Также в столице страны Лилонгве прошла небольшая демонстрация, участники которой призывали уволить всех министров, включая министра финансов.

Экономика Малави находится в упадке довольно продолжительное время. Так, страна вынуждена бороться с экономическим кризисом. Недавно в рамках этой борьбы Джойс Банда продала за 15 миллионов долларов президентский самолет. Часть вырученных средств была потрачена на кукурузу для почти 1,5 миллионов голодающих, а часть была вложена в собственное производство овощей.

Кроме того, Джойс Банда собиралась отказаться от 60 лимузинов, показав таким образом пример экономии. Женщина-президент была одним из гостей приглашенных на 60-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II и планировала прибыть на пышное торжество регулярным авиарейсом.

Джойс Банда, занимавшая ранее пост вице-президента, приняла присягу в качестве главы государства после кончины в апреле нынешнего года от сердечного приступа президента Бингу ва Мутарики. С тех пор она стремится наладить отношения с международными кредиторами и донорами, чтобы убедить их возобновить финансовую поддержку.