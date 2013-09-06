Президент Малави продала самолет, чтоб накормить миллион голодающих

По данным казначейства Малави, за счет продажи реактивного самолета бизнес-класса Dassault Falcon 900EX, приобретенного предыдущим президентом страны Бингу ва Мутарика в 2009 году, государственный бюджет пополнился на 15 миллионов долларов. Все эти деньги пойдут на закупку маиса и бобов для голодающих, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В сообщении отмечается, что полученные за самолет деньги составляют более половины всех средств, выделенных властями на обеспечение голодающих пищей. Всего в список нуждающихся в стране внесены почти полтора миллиона человек при населении примерно в 16 миллионов.

Решение о продаже самолета было принято новым президентом Малави Джойс Бандой, объявившей о намерении существенно перераспределить бюджетные траты в пользу простых людей. Помимо самолета были проданы более 30 «мерседесов», использовавшихся администрацией президента, а собственную зарплату глава государства снизила на 30 процентов.

За счет этих мер Банда надеется наладить отношения с зарубежными спонсорами, гуманитарная помощь со стороны которых составляет около 40 процентов государственного бюджета.

После покупки самолета объемы выделяемых Малави из-за рубежа средств резко сократились, так как спонсоров разозлила подобная трата денег, направлявшихся на помощь нуждающимся. В частности, Великобритания, вносящая наиболее весомый вклад в бюджет Малави, сократила свои ежегодные пожертвования почти на пять миллионов долларов.

Республика Малави расположена на востоке Африки и входит в число стран с крайне низким уровнем жизни. Нынешний президент Джойс Банда заняла этот пост после смерти ее предшественника Бингу ва Мутарика в апреле 2012 года.