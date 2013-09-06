Президент Малави продала самолет, чтоб накормить миллион голодающих
Власти Малави намерены накормить миллион голодающих на деньги, вырученные от продажи президентского самолета.
По данным казначейства Малави, за счет продажи реактивного самолета бизнес-класса Dassault Falcon 900EX, приобретенного предыдущим президентом страны Бингу ва Мутарика в 2009 году, государственный бюджет пополнился на 15 миллионов долларов. Все эти деньги пойдут на закупку маиса и бобов для голодающих, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.
В сообщении отмечается, что полученные за самолет деньги составляют более половины всех средств, выделенных властями на обеспечение голодающих пищей. Всего в список нуждающихся в стране внесены почти полтора миллиона человек при населении примерно в 16 миллионов.
Решение о продаже самолета было принято новым президентом Малави Джойс Бандой, объявившей о намерении существенно перераспределить бюджетные траты в пользу простых людей. Помимо самолета были проданы более 30 «мерседесов», использовавшихся администрацией президента, а собственную зарплату глава государства снизила на 30 процентов.
За счет этих мер Банда надеется наладить отношения с зарубежными спонсорами, гуманитарная помощь со стороны которых составляет около 40 процентов государственного бюджета.
После покупки самолета объемы выделяемых Малави из-за рубежа средств резко сократились, так как спонсоров разозлила подобная трата денег, направлявшихся на помощь нуждающимся. В частности, Великобритания, вносящая наиболее весомый вклад в бюджет Малави, сократила свои ежегодные пожертвования почти на пять миллионов долларов.
Республика Малави расположена на востоке Африки и входит в число стран с крайне низким уровнем жизни. Нынешний президент Джойс Банда заняла этот пост после смерти ее предшественника Бингу ва Мутарика в апреле 2012 года.