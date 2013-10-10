Умер зять Леонида Брежнева

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт организации ветеранов «Боевое братство».

Третий муж Галины Брежневой скончался 7 октября 2013 года на 77-м году жизни после продолжительной болезни. В 2005-м и 2008-м годах он перенес два инсульта, после чего был фактически прикован к постели. Похороны Чурбанова состоялись 10 октября на Митинском кладбище в Москве.

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Чурбанов занимал должность замминистра внутренних дел CCCР с 1977 по 1980 год. С 1971 года он был женат на Галине Брежневой, для которой это был третий брак. В 1987 году — спустя пять лет после смерти Леонида Брежнева — Чурбанов был арестован по обвинению в коррупции по так называемому «хлопковому» (или «узбекскому») делу. В декабре 1988 года Чурбанов был приговорен к 12 годам лишения свободы. В 1990 году Брежнева подала на развод с ним и раздел имущества. Спустя три года Чурбанов был условно-досрочно освобожден и вскоре женился на другой женщине.

Всего в рамках «хлопкового дела» — масштабной антикоррупционной кампании, начатой в 1983 году новым на тот момент генсеком Юрием Андроповым — было возбуждено порядка 800 уголовных дел, по которым были осуждены около 4 тысяч фигурантов. Их обвиняли в приписках, взятках и хищениях, имевших место в хлопковой и других областях промышленности Узбекской ССР. По словам Ядгар Насриддиновой (крупного узбекского партийного чиновника), Андропов потребовал от главы республики Шарафа Рашидова отгрузить заявленную в документах норму — 3 миллиона тонн хлопка, которыми на деле Узбекистан не располагал. После этого, как утверждает Насриддинова, Рашидов покончил с собой (по официальной советской версии, скоропостижно скончался).