Умер зять Леонида Брежнева
Умер зять Леонида Брежнева, бывший заместитель главы МВД СССР Юрий Чурбанов
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт организации ветеранов «Боевое братство».
Третий муж Галины Брежневой скончался 7 октября 2013 года на 77-м году жизни после продолжительной болезни. В 2005-м и 2008-м годах он перенес два инсульта, после чего был фактически прикован к постели. Похороны Чурбанова состоялись 10 октября на Митинском кладбище в Москве.
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Чурбанов занимал должность замминистра внутренних дел CCCР с 1977 по 1980 год. С 1971 года он был женат на Галине Брежневой, для которой это был третий брак. В 1987 году — спустя пять лет после смерти Леонида Брежнева — Чурбанов был арестован по обвинению в коррупции по так называемому «хлопковому» (или «узбекскому») делу. В декабре 1988 года Чурбанов был приговорен к 12 годам лишения свободы. В 1990 году Брежнева подала на развод с ним и раздел имущества. Спустя три года Чурбанов был условно-досрочно освобожден и вскоре женился на другой женщине.
Всего в рамках «хлопкового дела» — масштабной антикоррупционной кампании, начатой в 1983 году новым на тот момент генсеком Юрием Андроповым — было возбуждено порядка 800 уголовных дел, по которым были осуждены около 4 тысяч фигурантов. Их обвиняли в приписках, взятках и хищениях, имевших место в хлопковой и других областях промышленности Узбекской ССР. По словам Ядгар Насриддиновой (крупного узбекского партийного чиновника), Андропов потребовал от главы республики Шарафа Рашидова отгрузить заявленную в документах норму — 3 миллиона тонн хлопка, которыми на деле Узбекистан не располагал. После этого, как утверждает Насриддинова, Рашидов покончил с собой (по официальной советской версии, скоропостижно скончался).