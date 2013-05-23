Лучшим правителем XX века россияне считают Брежнева - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Левада-Центра, которые есть в распоряжении УНИАН.

В частности, положительно к Брежневу, руководившему Советским Союзом с 1964 по 1982 год, относятся 56% опрошенных, отрицательно - 29%. Затруднились с ответом 19% опрошенных.

На втором месте - Владимир Ленин, к нему положительно относятся 55%, 28% - отрицательно. Затруднились с ответом 16% опрошенных.

За ним следует Иосиф Сталин (50% положительно, 38% отрицательно). Затруднились с ответом 11% опрошенных.

Далее следует Николай Второй (48% положительно, 21% отрицательно) и Никита Хрущев с 45% сторонников и 35% противников. Затруднились с ответом 27% опрошенных.

Хуже всего россияне относятся к Михаилу Горбачеву (им недовольны 66%) и Борису Ельцину (64%). Положительно к ним относятся 21% и 22% соответственно. По 12% опрошенных затруднились с ответом.

19-22 апреля Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос 1601 россиянина. Распределения ответов на некоторые вопросы этого исследования приводятся в процентах вместе с аналогичными ранее прошедшими опросами. Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3,4%.