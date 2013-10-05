Абрамович покупает в Нью-Йорке особняк за $75 млн

По данным информационного портала о недвижимости Trulia, Абрамович подписал договор купли-продажи дома в Верхнем Ист-Сайде — наиболее респектабельной части Манхэттена. Теперь предпринимателю осталось уладить лишь незначительные формальности, связанные с покупкой, пишет РИА Новости.

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Покупаемый Абрамовичем дом общей площадью 903 квадратных метра был выстроен в 1920-е годы для угольного магната Эдварда Бервинда. В 2005 году здание, к тому времени разделенное на три квартиры, выкупил застройщик Ховард Ронсон. Он хотел вновь превратить дом в особняк, но в 2007 году скончался. В прошлом году родственники Ронсона выставили дом на продажу за 72 миллиона долларов.

Как пишет издание New York Post, 46-летний Абрамович и его 31-летняя подруга Дарья Жукова, которая в апреле этого года родила бизнесмену второго ребенка, в течение последнего года активно искали себе недвижимость в Нью-Йорке.