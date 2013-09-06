Газета New York Times опубликовала видео жестокой казни семерых сирийских военных

На видео команда вооруженных боевиков стоит перед семерыми пленниками, которых заставили уткнутся лицом в землю. На спинах военнопленных можно видеть множественные кровоподтеки и синяки, у пятерых из них связаны руки, сообщает РИА Новости.

Полевой командир перед строем боевиков произносит пафосную речь о том, что эти пленники "пособничали коррумпированному режиму", за деяния которого их группировка будет мстить. После завершения своей речи, лидер подразделения из пистолета расстреливает лежащего перед ним пленника, после чего остальные боевики расстреливают оставшихся солдат. Кадры непосредственного расстрела не показаны по этическим соображениям - несколько секунд видеоролика, когда звучали выстрелы, были затемнены.

"Видеоматериал показывает, как командир боевиков 37-летний Абдул Самад Исса приказывает казнить семерых пленных правительственных солдат. Видео было записано сторонником боевиков весной 2012 года", - говорится в сопроводительной к видеоролику записи. После ролика сообщается, что солдаты были брошены в общую могилу, в конце ролика демонстрируются брошенные в яму тела жертв.