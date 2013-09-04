В Мексике женщина мстит за изнасилования, убивая водителей автобусов

Так, на маршруте, на котором произошли убийства, на работу не вышла ровно половина водителей — 10 из 20 человек. Кроме того, в транспортной компании отметили, что значительно сократилось и число пассажиров.

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Об этом по информации Associated Press сообщает Lenta.ru.

Полицейские в штатском ездят на автобусах и проводят досмотры, чтобы предотвратить последующие убийства. Сотрудники правоохранительных органов допросили около 20 свидетелей и составили фоторобот подозреваемой. Она либо носит парик, либо ярко окрашивает волосы.

С субботы, 31 августа, в редакции мексиканских газет стали поступать электронные письма от некоего человека, представившегося как «Диана, охотница за водителями автобусов». Автор заявляла, что является «орудием возмездия» за женщин, пострадавших от изнасилований водителями автобусов в Сьюдад-Хуаресе, пишет The Daily Telegraph. «Я и другие женщины переносили свои страдания в тишине, но мы не можем больше молчать... Мы стали жертвами сексуального насилия со стороны водителей», — говорилось в письме.

Два убийства водителей произошли 28 и 29 августа. По словам очевидцев, оба раза преступница садилась в автобус на остановке, подходила к водителю, доставала пистолет и стреляла ему в голову. Один из свидетелей заявил, что женщина перед вторым убийством успела заявить водителю: «Вы, парни, думаете, что вы такие плохие, не так ли?»

В 1990-х — начале 2000-х в Сьюдад-Хуаресе, расположенном в штате Чиуауа неподалеку от границы с США, пропали более 100 женщин. Все они перед исчезновением садились в автобусы. Тела многих из них были найдены в пустынных местах со следами изнасилований. В связи с убийствами было задержано несколько водителей автобусов, но они так и не были осуждены.