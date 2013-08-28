НАТО: Причастность власти Сирии к химатаке подтверждается из нескольких источников

"Информация, доступная из широкого спектра источников, указывает на сирийский режим в качестве ответственного за применение химического оружия", - говорится в пресс-релизе по итогам обсуждения дипломатами ситуации в Сирии.

По теме: МИД Сирии: Химоружие скоро будет использовано против людей в Европе

Об этом сообщает РИА «Новости».

Послы назвали неприемлемым применение властями химоружия и считают, что инцидент под Дамаском не может остаться без ответа, отмечает агентство Рейтер.

"Это явное нарушение давно принятых международных норм и практик... Ответственные (за химатаку) должны ответить (за содеянное)", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Он отметил, что альянс продолжит тщательнейшим образом следить за ситуацией в Сирии.

"Мы будем продолжать консультации и держать ситуацию в Сирии под пристальным контролем, а НАТО продолжает оказывать помощь Турции и обеспечивать защиту юго-восточных границ альянса", - говорится в пресс-релизе.

Послы НАТО также назвали "явным нарушением давних международных норм и практик" сохранение властями Сирии запасов химического оружия, а его применение - "угрозой всеобщему миру и безопасности".

Как сообщал УНИАН, в последние дни резко обострилась ситуация вокруг Сирии. На Западе стали открыто говорить о возможности военной операции против этой страны. Это произошло после того, как ряд СМИ 21 августа сообщил о масштабном применении войсками сирийского правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Утверждалось, что жертвами атаки стали более 600 человек. Власти Сирии опровергли свою причастность к применению химоружия. Москва в свою очередь заявила, что речь идет о спланированной провокации.

Западные страны, включая США и Великобританию, воспользовались этой неподтвержденной информацией, чтобы открыто заговорить о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН.

Сегодня, 28 августа, МИД Сирии обвинил США, Великобританию и Францию в том, что они способствовали применению химического оружия террористами.

Вместе с тем информированный источник в аппарате Совета безопасности РФ сообщил РИА «Новости», что западные страны готовили планы военной операции в Сирии еще с прошлого года.

Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается уже более двух лет. По данным ООН, за это время в стране погибли около 100 тысяч человек. Среди них около 7 тысяч детей.