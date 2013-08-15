Почти 2 миллиона выходцев из СССР могут голосовать в Германии

Федеральная избирательная комиссия опубликовала статистику имеющих право голоса граждан Германии иностранного происхождения. Переселенцы из стран бывшего СССР образуют самую большую группу некоренного населения на выборах в бундестаг.

По теме: Меркель идет на третий срок

Правом голосовать на выборах в бундестаг наделены около 5,8 миллиона граждан Германии, имеющих иностранное происхождение. Они составляют более 9 процентов от всех избирателей страны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте председателя Федеральной избирательной комиссии Германии, которое цитирует dw.de.

Наибольшую группу среди некоренных избирателей составляют выходцы из республик бывшего Советского Союза. Большинство из них относятся к поздним переселенцам с немецкими корнями, передает сегодня агентство dpa.

На втором месте по количеству выходцев, имеющих право голоса в Германии, значится Польша (875 000 человек). Далее следуют иммигранты из Турции, Румынии и бывшей Югославии. Больше всего избирателей из семей мигрантов проживает в федеральной земле Баден-Вюртемберг (более 13 процентов). Чуть меньше 13 процентов живут в Гессене и Северном Рейне - Вестфалии. В землях на востоке страны иностранные корни имеет в лучшем случае каждый 50-й избиратель.

В Германии среди иммигрантов, наделенных правом голоса, насчитывается около 2,9 миллиона мужчин и чуть больше - почти 3 миллиона - женщин. 534 тысячи из них недавно достигли совершеннолетия и могут осенью 2013 года проголосовать на выборах в бундестаг первый раз в жизни.