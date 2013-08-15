Почти 2 миллиона выходцев из СССР могут голосовать в Германии
Право голоса в ФРГ имеют почти два миллиона выходцев из стран бывшего СССР
Федеральная избирательная комиссия опубликовала статистику имеющих право голоса граждан Германии иностранного происхождения. Переселенцы из стран бывшего СССР образуют самую большую группу некоренного населения на выборах в бундестаг.
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Правом голосовать на выборах в бундестаг наделены около 5,8 миллиона граждан Германии, имеющих иностранное происхождение. Они составляют более 9 процентов от всех избирателей страны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте председателя Федеральной избирательной комиссии Германии, которое цитирует dw.de.
Наибольшую группу среди некоренных избирателей составляют выходцы из республик бывшего Советского Союза. Большинство из них относятся к поздним переселенцам с немецкими корнями, передает сегодня агентство dpa.
На втором месте по количеству выходцев, имеющих право голоса в Германии, значится Польша (875 000 человек). Далее следуют иммигранты из Турции, Румынии и бывшей Югославии. Больше всего избирателей из семей мигрантов проживает в федеральной земле Баден-Вюртемберг (более 13 процентов). Чуть меньше 13 процентов живут в Гессене и Северном Рейне - Вестфалии. В землях на востоке страны иностранные корни имеет в лучшем случае каждый 50-й избиратель.
В Германии среди иммигрантов, наделенных правом голоса, насчитывается около 2,9 миллиона мужчин и чуть больше - почти 3 миллиона - женщин. 534 тысячи из них недавно достигли совершеннолетия и могут осенью 2013 года проголосовать на выборах в бундестаг первый раз в жизни.