На крупнейшем в мире медном руднике неожиданно началась забастовка

Позже к акции присоединились работники еще двух шахт компании - Spence и Cerro Colorado.

Как сообщил представитель профсоюза, первоначально акцию планировалось продолжать 24 часа, но она может быть продлена, и вопрос о сроках забастовки будет решаться в ближайшие часы. По словам представителя, причиной забастовки стал ряд требований относительно заработной платы и условий труда, на которые компания не реагировала.

В прошлом году на шахте Escondida было добыто 1,1 млн т меди, что составляет около 20% национальной добычи Чили - крупнейшего производителя меди в мире, замечает РосБизнесКонсалтинг.