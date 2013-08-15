На крупнейшем в мире медном руднике неожиданно началась забастовка
02:09, 15 августа 2013Мир
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В Чили рабочие начали неожиданную забастовку на крупнейшем в мире медном руднике Escondida, контролируемом компанией BHP Billiton.
Позже к акции присоединились работники еще двух шахт компании - Spence и Cerro Colorado.
Как сообщил представитель профсоюза, первоначально акцию планировалось продолжать 24 часа, но она может быть продлена, и вопрос о сроках забастовки будет решаться в ближайшие часы. По словам представителя, причиной забастовки стал ряд требований относительно заработной платы и условий труда, на которые компания не реагировала.
В прошлом году на шахте Escondida было добыто 1,1 млн т меди, что составляет около 20% национальной добычи Чили - крупнейшего производителя меди в мире, замечает РосБизнесКонсалтинг.
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