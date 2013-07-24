Грузия и ЕС договорились о зоне свободной торговли

Об этом было объявлено на встрече в Брюсселе министров иностранных дел ЕС и стран Восточного партнерства, пишет Euronews.

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"Соглашение позволит Грузии стать частью общего европейского экономического пространства. Это означает, что Грузия станет привлекательной для иностранных инвесторов, так как те, кто будет вкладывать средства в Грузию, смогут пользоваться не только маленьким рынком Грузии или региона, но и рынком всего Евросоюза", - сказала министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе.

Тбилиси, как и Киев, хочет подписать с ЕС соглашение об ассоциации, частью которого является соглашение о ЗСТ. В Брюсселе считают, что завершенные переговоры о свободной торговле открываю путь к парафированию соглашения об ассоциации ЕС-Грузия на вильнюсском саммите Восточного партнерства.